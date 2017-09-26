ДТП и смерть. На Ровенщине иномарка наехала на велосипедистку и скрылась

В понедельник, 25 сентября, в Дубровице Ровенской области иномарка наехала на местную жительницу, которая передвигалась на велосипеде, и скрылся с места ДТП, пострадавшая скончалась.

Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

По ее данным, авария случилось на автодороге Дубровица — Городище — Заречное, следствие проверяет возможную причастность к ней сотрудника правоохранительного органа.

"… смертельные травмы женщине… нанес в результате наезда на нее водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который скрылся с места аварии", — отметили в ведомстве. Начато производстве по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 19 сентября в селе Боровая Харьковской области мужчина на микроавтобусе сбил трехлетнюю внучку, ребенок умер. Узнать больше об инциденте можно здесь.