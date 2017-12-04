Преступления в "ЛНР". Боевики задержали четырех военных России — разведка

В субботу, 2 декабря, на захваченной части Луганской области в одной из "частей" так называемого "2-го армейского корпуса" (самопровозглашенная ЛНР) боевики начали "расследование" 17 преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Террористы задержали четырех преступников, рассказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

"В соединениях и частях российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений", — отметил он.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на сведения разведки, говорил, что в подконтрольной боевикам Макеевке Донецкой области пьяный сотрудник так называемого МВД террористической "ДНР" на авто устроил аварию, погибли два человека.