Ранение и реанимация. На Хмельнитчине парень пырнул ножом копа

Во вторник вечером, 9 января, в Полонском районе Хмельницкой области парень ударил ножом участкового инспектора полиции — старшего лейтенанта, коп попал в больницу, ему сделали операцию, говорится на сайте Национальной полиции.

По данным ведомства, размещенным на его странице в Facebook, пострадавший находится в реанимации.

Правоохранители задержали подозреваемого — 22-летнего безработного местного жителя, он был в состоянии алкогольного опьянения.

"… 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них, который жил на участке обслуживания полицейского, попросил о разговоре с глазу на глаз", — узнали копы.

Старлей согласился поговорить с человеком и отошел с ним в сторону. "Мужчина вдруг ударил ножом полицейского. Раненый сотрудник полиции смог сообщить о нападении в дежурную часть", — добавили в Нацполиции.

Полицейские почти сразу разыскали и задержали подозреваемого. Он и его товарищи, которые были свидетелями происшествия, были пьяны. Следователи выясняют мотивы преступления. Случившееся предварительно квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Напомним, 7 января во Львове женщина за рулем иномарки с признаками наркотического опьянения нарушила правила дорожного движения, сбила двух патрульных и одного из них провезла на капоте полкилометра.