Зианджа (Борис Апрель)

2 апреля 2018, 11:53

Украинская певица-трансгендер и автор песен.

Зианджа (Борис Апрель)

 Дата и место рождения: 12 декабря 1990 года, Черноморское (Крымская область, УРСР)

Образование

Зианджа (имя при рождении Борис Круглов) училась в школе в Черноморске.

В 5 классе родители отдали мальчика в вокальную школу.

В 16 лет парень обманул родителей, сказал, что поедет в Симферополь поступать на экономический факультет Таврийского университета. На самом же деле поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Творческая деятельность

Первое выступление было в 9 лет.

В 2008 году прошел кастинг в шоу "Фабрика звезд 2", перекрасил волосы в белый, и взял сценический псевдоним "Борис Апрель". Организаторы нарушили правила, и взяли парня в проект в 17 лет, хотя было возрастное ограничение в 18+.

За время проекта ему удалось спеть с Русланой, Валерией, Евгенией Власовой, группой "Morandi" и др. В итоге он занял третье место.

В 2009 году Борис признан самым эпатажным артистом Украины. В том же году он получает "Хрустальный микрофон" в номинации "Загадка года".

Также Апрель попробовал себя и в роли композитора. Он написал песню "Я исцелена", которая вошла в репертуар Натальи Могилевской, и на нее снял клип Алан Бадоев.

Солист группы "Руки Вверх" и ныне генеральный директор музыкального лейбла "Real Records" Сергей Жуков планировал заняться продюсированием артиста в России.

В апреле 2010 года Борис Апрель вернулся в проект "Фабрика звезд. Суперфинал". Артист принял участие в шести эфирах, после чего выбыл из проекта. Из-за нервного срыва попал в больницу.

Артист надолго пропал, однако 23 мая на гала-концерте "Суперфинала" появился на публике, и удивил всех кардинальной сменой имиджа: Борис отстриг волосы, перекрасил их в темный цвет. На концерте он исполнил песню "Инкогнито", которую написал за время своего "исчезновения". 7 октября 2010 года вышел его дебютный альбом "Инкогнито".

В 2012 году Апрель уехал в Китай, где дал десятки концертов в различных городах страны, после чего уехал в Америку. 

Смена пола и возвращение в Украину

В 2014-м Борис Апрель сменил пол и стал Эйприл, но потом передумал и назвал себя Аней. Тогда Борис объяснил, что он транссексуал, и сделал в Лос-Анджелесе операцию по смене пола. 

Во время жизни в США девушка получила высшее экономическое образование, пробовала работать в разных сферах: графический дизайн, фотография, режиссура, визаж.  

В декабре 2017 года девушка под псевдонимом "Зианджа" приняла участие в слепых прослушиваниях в "Голосе Украины". На этапе "слепых прослушиваний" певица исполнила песню Beyonce "Smashed into you".

Ее вокал поразил жюри, все четыре тренерских кресла развернулись. Зианджа выбрала в качестве наставника Потапа.

Интересные факты

Есть старшие брат и сестра, которые живут в Черноморске.

Отец хотел, чтобы Борис стал юристом.

В свой 24 день рождения, 12 декабря 2014 года, сделал каминг-аут. Борис объявил, что он транссексуал. 

Интересные цитаты

"Смена пола – это большой, ответственный и серьезный шаг. Я сделала это осознанно. Я родилась заново. Я счастлива! Я девушка, которая однажды станет женщиной. В своей жизни я хочу иметь детей и любимого мужчину рядом"

"Борис – хорошее имя, но это имя я уже давно не чувствую и, соответственно, на него уже не откликаюсь"

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Борис Апрель Зианджа
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