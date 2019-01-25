Трамп гордо объявил о прекращении шатдауна. Но есть подвох

Трамп гордо объявил о прекращении шатдауна / Reuters

Американский президент Дональд Трамп с гордостью объявил о прекращении шатдауна. По его словам, ему удалось договориться об этом с членами Конгресса.

"Я очень горд объявить сегодня, что мы достигли соглашения о прекращении шатдауна и возобновляем работу правительства. Как все знают, у меня есть очень мощная альтернатива (введение чрезвычайного положения. – Ред.), но я не захотел использовать ее сейчас. Надеюсь, это не понадобится", – рассказал Трамп в своем видеообращение на YouTube-канале Белого дома.

Однако есть одно "но": шатдаун прекращается только на три недели. Таким образом, правительство Штатов возобновляет работу лишь до 15 февраля.

По словам Трампа, все американские госслужащие получат зарплаты "очень быстро или как можно скорее" – он об этом позаботится.

Ранее ФБР пожаловалось, что у них нет денег на наркотики. Бюро может навсегда потерять своих информаторов из-за нехватки финансирования в связи с шатдауном.

Как сообщал ранее политический эксперт Андрей Головачев, в США начинается хаос. Работа правительства США заблокирована. Из-за режима так называемого "шатдауна", когда финансирование федеральных служащих заморожено, не работают многие правительственные учреждения.