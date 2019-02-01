Bloomberg назвал две причины, почему Украина сохранила самую высокую учетную ставку в Восточной Европе

НБУ / РБК-Украина

Украина сохранила самую высокую учетную ставку в Восточной Европе, хотя ранее появились первые признаки того, что она будет снижена.

Нацбанк Украины 31 января сохранил базовую ставку на уровне 18%, несмотря на возобновление помощи МВФ и замедление инфляции. Правда, рост цен остается выше целевого показателя регулятора, пишет Bloomberg.

В заявлении НБУ говорится, что "он считает необходимым поддерживать существующие достаточно жесткие монетарные условия, чтобы гарантировать возврат инфляции к своему целевому диапазону в первом квартале 2020 года".

Глава Нацбанка Яков Смолий ранее посеял некоторые сомнения, заявив парламентариям, что есть все основания для снижения ключевой ставки. Но нужно учитывать потенциальные препятствия для этого - в частности, президентские выборы в марте, когда президент Петр Порошенко сталкивается с массой популистских претендентов и отстает от бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в соцопросах, пишет издание.

Читайте такжеЧего ждать от курса доллара: финансист объяснил, как от войны ФРС с Трампом выиграет гривна"Инфляционное давление, хотя и ослабло, однако не исчезло. Повышение регулируемых государством тарифов на коммунальные услуги и повышение заработной платы, вызванное отъездом работников в более богатые европейские страны, являются только одним из двух факторов, способствующих росту цен", - идет речь в публикации Bloomberg.

Риски для стабильности цен также растут из-за политической неопределенности, после президентских и парламентских выборов. Хотя центральный банк декларирует цель сократить инфляцию до 5% к концу 2020 года.

НБУ видит позитивные факторы, которые могут привести к снижению ставок в 2019 году. В настоящее время резервы в иностранной валюте составляют 20,8 млрд долларов и останутся практически неизменными в текущем году, поскольку погашение задолженности компенсируется продажами еврооблигаций, помощью Всемирного банка и Европейского союза, а также денежными переводами заробитчан.

Ранее эксперт сообщал, что Украина сейчас кое-как держится за счет экспорта рабочей силы, нашего главного национального достояния. Никаких других драйверов роста ВВП сейчас нет. Как только прекратиться рост числа уезжающих за кордон заробитчан, автоматически прекратиться и эфемерный рост ВВП.