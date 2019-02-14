В Газпроме отчитались о существенном увеличении поставок газа в Украину

Поставки газа в Украину увеличены на 13%, заявили в Газпроме / Reuters

В 2018 году российский газовый монополист Газпром поставил в Украину 2,738 млрд кубометров газа, что на 13% больше, чем в 2017 году (2,427 млрд кубометров).

Как сказано в отчетах компании, в 2018 году Газпром увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье (страны СНГ и Балтии) на 5,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 35,654 млрд кубометров.

При этом больше всего газа Газпром поставил в Беларусь — 20,33 млрд кубометров, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. Поставки в Казахстан выросли на 5,86% — до 3,216 млрд кубометров.

Экспорт газа в Литву в 2018 году сократился на 2,4% до 1,373 млрд кубометров, в Латвию — на 27% до 1,302 млрд кубометров, в Эстонию — на 12,6% до 435 млн кубометров.

Ранее директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что ныне действующий контракт на транзит газа в Европу между Нафтогазом и Газпромом не соответствует требованиям законодательства Украины и стран ЕС.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич во время чата в Главреде объяснил, кто выиграл от разборок Газпрома и Нафтогаза.

Кроме того, Марунич также рассказал, какое будущее ожидает украинскую газотранспортную систему.