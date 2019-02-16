Поезд Киев-Львов оказался самым прибыльным и самым убыточным: УЗ огласила статистику

В Укрзализныце назвали самый прибыльный поезд / Униан

И самым прибыльным, и самым убыточным маршрутом за 2018 год, по данным Укрзализныци, стало курсирование из Киева во Львов.

Так, скоростной поезд №91/92 Киев-Львов оказался самым прибыльным, а поезд №141/142 Киев-Львов – самым убыточным. Первый принес компании 60,5 млн грн прибыли, а второй – 118,1 млн грн убытка.

В топ самых прибыльных поездов внутреннего сообщения также вошли №105/106 Киев-Одесса (54,4 млн грн прибыли), №63/64 Киев-Харьков (29,5 млн грн прибыли), №11/12 Киев-Новоалексеевка (25,3 млн грн прибыли) и №79/80 Киев – Днепр (10,7 млн грн прибыли), пишут Украинские новости.

Напомним, Укрзализныця начала сокращать число поездов в РФ, а также объявила о планах сократить число проводников. Позднее в УЗ рассказали, какие поезда в Россию "пустят под нож".