Украина выбилась в лидеры по числу антироссийских санкций

Украина ввела против РФ санкции

Украина заняла второе место в списке стран, которые применили наибольшее число санкций против России.

Больше всего ограничительных мер против российских товаров ввел Евросоюз - 25, Украина применила 22 санкции, Индия - 16, Беларусь - 13, Турция – 12, США - 9.

В то же время, по данным минэкономики РФ, наибольший ущерб экономике РФ нанесли санкции ЕС - $2,4 млрд, на втором — США $1,1 млрд, на третьем Украины - $775 млн.

Далее следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что западные санкции против России не достигают намеченных целей.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Не так давно спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.