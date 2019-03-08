Курс валют в Украине: евро еще дальше откатился от психологической отметки

В Украине курс евро еще дальше откатился от психологической отметки в 30 гривен / РБК-Украина

Национальный банк Украины решил, что после длинных выходных в связи с отмечанием в пятницу, 8 марта, Международного женского дня, курс доллара и курс евро должен снизиться по отношению к гривне.

Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, а курс евро "похудел" на 19 копеек и еще дальше откатился от психологической отметки в 30 гривен.

На понедельник, 11 марта, Нацбанк установил такой курс гривны к доллару и евро:

100 долларов — 2638,9167 грн (7 марта — 2648,1142);

100 евро — 2974,3230 грн (2993,6931).

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что в Украине до дня президентских выборов (запланированы на 31 марта) курс доллара будет 28 гривен за один "бакс".

Напомним, в проекте закона о госбюджете на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".