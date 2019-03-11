В Минсоцполитики рассказали, как уберут уравниловку из льгот и соцпомощи

Субсидии / УНИАН

Украинское правительство готовит единый закон, посвященный объединению всех действующих норм о подсчете размера и выплате финансовой помощи гражданам из госбюджета.

С таким заявлением выступил глава Министерства соцполитики Андрей Рева во время заседания правительства, сообщает портал АиФ. Согласно проекту, размер социальной помощи для украинцев будет определяться в строгой зависимости от их доходов − то бишь для каждого размер льготы, субсидии и другой помощи будет разным.

Читайте такжеБитва за льготы: журналисты рассказали, на что идут украинцы ради субсидийПо словам Ревы, таким образом "уравниловку" льгот в Украине полностью ликвидируют, а соцпомощь будут получать только те граждане, которые реально в ней нуждаются.

"Есть различные виды помощи, которая платится не по принципу, нуждаются люди в ней или нет, а потому, что у них тот или иной социальный статус. Есть категории, где очень много бедных людей, но нельзя забывать, что не все из них имеют одинаковый достаток. Главная идея помощи людям — она должна исходить не из того, какой у них статус, а из доходов. Социальная категория — это не ключевое: инвалид это или чернобылец — неважно, главное — материальное состояние человека", —заявил чиновник.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, как, где и когда украинцам будут платить субсидии "живыми" деньгами. Кроме того, в ведомстве рассказали, об очередных изменениях в тарифах на тепло.