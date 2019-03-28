Выборы давят: эксперт рассказал, насколько упадет доллар до конца недели

Насколько упадет доллар из-за выборов 2019 / cargo21vek.ru

Курс доллара в Украине вновь перешагнул рубеж в 27 грн/$. И в ближайшее время пойдет еще дальше, отмечают эксперты.

"Такая негативная динамика наблюдается в связи с тем, что уже через несколько дней в Украине состоятся президентские выборы, и фактор выборов оказывает существенное давлению на гривну", – пояснил Главреду финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко.

Он прогнозирует, что до конца этой недели курс гривны продолжит снижение и будет стремиться к отметке 27,5 грн/$.

"Дальнейшая динамика гривны будет зависеть от результатов выборов", – добавил эксперт.

По сравнению с предыдущим рабочим банковским днем, курс доллара вырос на 10 копеек, а курс евро – на 3 копейки.

Курсы валют на 28.03.2019 от НБУ:

1 доллар США – 27,0817 грн/$;

1 евро – 30,4967 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1927 грн;

1 польский злотый – 7,1028 грн.

Ранее эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом. В частности, экономист Борис Кушнирук уверен, что за пару дней ничего особенного с курсом доллара в апреле 2019 не произойдет: "Мы пройдем и первый, и второй тур вполне, я думаю, спокойно".

Также эксперт объяснил, почему польский злотый становится самой популярной валютой в Украине. Всего за несколько лет польский злотый вырос в одну из самых популярных валют в Украине и в настоящее время борется за третью позицию с российским рублем.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.