Курс доллара нацелился на психологическую отметку

12 апреля 2019, 08:48

Вырос и курс евро в Украине.

Доллары
Курс доллара нацелился на психологическую отметку / Reuters

Курс доллара в Украине всерьез нацелился на взятие психологической отметки. И прогнозы финансистов ему не указ.

В частности, финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко заверил Главред, что гривна "продолжит сохранять стабильность у отметки 26,7 грн/$ на политических ожиданиями".

"…хорошей новостью для украинской валюты стало сообщение о том, что Нафтогаз в первом квартале 2019 года перечислил в госбюджет 1,09 млрд долларов налогов. Это составляет около 14% общих доходов бюджета. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит оставаться достаточно стабильной и будет двигаться у отметок 26,6-26,7 грн/$", – рассказал Повторенко.

Вместе с тем, официальный курс доллара выше обозначенных аналитиков показателей.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, на пятницу НБУ повысил курс доллара на 7 копеек. Вырос и курс евро – на 3 копейки. Накануне их рост составил 7 и 8 копеек соответственно.

Курсы валют на 12.04.2019:

  • 1 доллар США – 26,8314 грн/$;
  • 1 евро – 30,2229 грн/евро;
  • 10 российских рублей – 4,1664 грн;
  • 1 польский злотый – 7,0564 грн.

Курс доллара в обменниках Киева утром в пятницу держится на уровне 27 грн за наличный доллар.

Напомним, МВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 года. Эксперты Фонда рассказали, когда ожидают девальвацию гривны до 32 грн/$.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.

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