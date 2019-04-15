Назван курс доллара в Украине вплоть до второго тура выборов 2019

Курс доллара в Украине пришпилят до окончания выборов 2019 – эксперт / 1zoom.ru

Эксперты обозначили курсовой коридор для гривны вплоть до 21 апреля – даты второго тура выборов президента Украины 2019. Прогнозы радужные и пока соответствуют действительности.

Курс доллара в Украине будет демонстрировать стабильность у отметки 26,7 грн/$, рассказал Главреду финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко.

"Хорошей новостью для украинской валюты стало сообщение о том, что международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-. Вероятно, вплоть до 21 апреля гривна будет стабилизироваться на достигнутых уровнях, котируясь в коридоре 26,6-26,7 грн/$", – пояснил он.

Тем временем, на понедельник НБУ снизил курс доллара к гривне на 12 копеек. А вот курс евро наоборот вырос – на 2 копейки.

Курсы валют на 15.04.2019:

1 доллар США – 26,7138 грн/$;

1 евро – 30,2427 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1406 грн;

1 польский злотый – 7,0667 грн.

Курс доллара в обменниках Киева утром в понедельник держится на уровне 26,95 грн за наличный доллар.

Напомним, МВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 года. Эксперты Фонда рассказали, когда ожидают девальвацию гривны до 32 грн/$.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.