Национализация ПриватБанка: суд принял еще одно решение в пользу Коломойского / privatblog.com.ua

Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу экс-владельца ПриватБанка, национализированного в 2016 году. Суд отменил решение Нацбанка о перечне связанных лиц финансового учреждения.

В силу решение пока не вступило, и НБУ уже пообещал его обжаловать.

Данное решение является одним из основных для проведенной в ходе национализации банка процедуры bail-in – обмена средств связанных с банком лиц на акции финучреждения с их последующей продажей Минфину, сообщается на сайте регулятора.

Читайте такжеОтмена национализации ПриватБанка: в банке сообщили, как теперь будут работать, и разъяснили на счет снятия денег со счетовПо информации НБУ, судебное решение может дать связанным с бывшими акционерами банка лицам основания для взыскания с финучреждения средств, возвращенных государством в капитал банка в ходе его национализации.

Также сообщается, что суд принял решение на основании иска подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. Суд данный иск полностью удовлетворил.

Ранее принявший решение по ПриватБанку глава суда обвинил Порошенко в давлении. Руководитель судебной инстанции полагает, что его коллеги должны обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, причиной национализации ПриватБанка было намерение президента Петра Порошенко завладеть каналом 1+1, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Вечером 18 апреля глава государства Петр Порошенко провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по поводу решения суда об отмене национализации ПриватБанка. По итогам совещания он дал ряд поручений.

Ранее Порошенко предупредил о дефолте из-за национализации ПраватБанка. Глава государства заявил, что решение суда способно спровоцировать экономический кризис.