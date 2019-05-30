"Будет катастрофа": Бывший министр экономики оценил вероятность дефолта в Украине

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Эксперт и экс-глава украинского Министерства экономики Виктор Суслов утверждает, что в случае дефолта жители Украины окончательно впадут в нищету, а саму страну ждет неминуемая катастрофа.

В эфире украинского телевидение он утверждает, что в случае дефолта украинцев ожидает стремительная девальвация (обесценивание) гривны, моментальный рост цен и прочие крайне малоприятные вещи.

"Никакое нормальное государство не стремится проводить политику, ведущую к дефолту. Украина должна делать все, чтобы избежать дефолта. Но надо видеть, как быстро растут наши долги, какие тяжелые условия нам по новым займам дают – для того, чтобы мы брали деньги, для того, чтобы отдать старые займы[…]. Это [дефолт - Главред] будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", — заявил он.

Напомним, ранее известный коммерсант и экс-губернатор Игорь Коломойский предложил запустить процесс дефолта в Украине - по аналогии с Грецией.