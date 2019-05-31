Китай объявил, как США поплатится за Huawei

Китай рассказал, как США поплатится за Huawei / Reuters

Китай объявил о создании собственного черного списка иностранных компаний и физлиц, которые пытаются давить на китайские предприятия.

Как пишет газета Global Times со ссылкой на китайское Министерство коммерции, в список войдут те, кто блокирует поставки товаров КНР за рубеж и применяет "дискриминационные меры по некоммерческим причинам". Список мер, применяемый к таким компаниям, будет обнародован позднее.

Читайте такжеВойна гигантов: чем закончится схватка США и Китая и почему может быть больно УкраинеКак следует из заявлений различных представителей китайских властей, данный список – ответ на указ Дональда Трампа о запрете на использование в США оборудования компании Huawei замедлит развитие технологии 5G в США.

Ранее сообщалось, что Google запретит Huawei использование Android и всех своих сервисов. В Huawei заявили о готовности взаимодействовать с правительством США.

Позднее власти США пошли на уступки Huawei. Китайский IT-гигант сможет работать в Штатах.