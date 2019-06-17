Украинцам предложили летать из Киева во Львов за 500 грн / Фото: Wikimedia

После скандала с отзывом лицензии SkyUp Airlines – авиакомпания объявила о запуске рейсов из Киева во Львов по цене от 17 евро (чуть более 500 грн по нынешнему курсу).

Первый рейс намечен на 28 октября. Его длительность составляет один час.

Летать самолеты компании будут дважды в неделю – в понедельник и пятницу:

Киев – Львов по понедельникам: время вылета – 10:00;

по понедельникам: время вылета – 10:00; Киев – Львов по пятницам: время вылета – 19:05;

по пятницам: время вылета – 19:05; Львов – Киев по понедельникам: время вылета – 8:00;

по понедельникам: время вылета – 8:00; Львов – Киев по пятницам: время вылета – 21:05.

Для пассажиров SkyUp Airlines предусмотрены три тариф – Basic, Standart и Flex:

Basic (около 500 грн) – перевоз в самолете ручной клади весом до 7 кг, тариф обмену и возврату не подлежит;

Standard (около 800 грн) – кроме ручной клади позволяет перевозить один чемодан весом до 23 кг и можно менять билет со штрафом;

Flex (около 1250 грн) – ручная кладь + чемодан, как выше, и позволит еще и отменять бронь.

Напомним, в ноябре 2019 года SkyUp объявила о запуске 7 международных и 2-х внутренних рейсов. Цены на билеты на внутренние перелеты стартовали от 496 грн. Речь шла о рейсах из Киева в Одессу и из Одессы в Харьков.