"Просто свинство": у Гончарука решили избавиться от большинства госшахт

В Украине решили сократить число государственных шахт / УНИАН

Министерство энергетики и защиты окружающей среды проводит аудит эффективности работы всех государственных шахт, из которых свыше 20 – убыточны, заявил заместитель министра Виталий Шубин.

"Мы имеем больше 20 шахт, которые убыточны. Есть больше 30 шахт, которые принадлежат государству, вопрос в том, что не все залежи требуют развития. Но это вопрос непосредственно выводов (после проведения аудита, – ред.). В Украине есть свыше 10 шахт, которые имеют хорошие перспективы развития, эти шахты будут работать", - подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он также отметил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет механизмы, чтобы вывести угольную отрасль страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет.

Читайте также"Ответа на вопрос нет": эксперт пояснил вынужденные причины закрытия в Украине угольных шахт"Сейчас мы ищем формулу, каким образом сделать отрасль безубыточной, потому что я думаю, что украинцам уже надоело постоянно финансировать угольную отрасль, поскольку она на себя не зарабатывает. Она этого не делает последние 10 лет, и очень странно, что частные шахты зарабатывают, а государственные – нет, и мы этот вопрос должны решить", - добавил Шубин.

Отметим, что по данным главы Независимого профсоюза горняков, народного депутата Михаила Волынца, две шахты государственного предприятия Селидовуголь были отключены от электроэнергии в Донецкой области.

"Сегодня я получил информацию, что две шахты ГП Селидовуголь — Котляревская и Украина — отключены от подачи электроэнергии. Это просто свинство, и прекращение электроснабжения происходит в то время, когда на складах тепловых электростанций недостаточно угля", — написал он на своей странице в Facebook.

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Вместе с тем Волынец не уточнил, по какой причине были обесточены шахты.

Напомним, ранее на Донеччине горняки четырех шахт остановили производство. Также бастовали львовские шахтеры: перекрыли международную трассу.