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Реверс ГТС: эксперт объяснил, как Украине ответить на газовый шантаж Кремля

10 ноября 2019, 05:32

Перекрыть транзит газа может только Россия, подчеркнул Михаил Гончар.

Газопровод
Перекрыть транзит газа может только Россия

Перекрыть транзит газа через территорию Украины может только Россия, заявил президент Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар.

"Нафтогаз не может взять и перекрыть какой-то условный кран. Это может сделать только Россия", - заявил он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт считает, что в случае прекращения транзита газа из РФ Украина должна заявить западным партнерам о том, что отечественная ГТС переводится на реверс для обеспечения газом жителей страны.

"Мы должны объяснить нашим европейским гибридным друзьям, особенно немецким и французским, что мы переводим нашу ГТС в реверс, как в 2009 году. Как они пекутся о своих интересах, мы должны думать о своих интересах и гражданах", - добавил Гончар.

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Напомним, ранее эксперт назвал залог успеха на переговорах с Россией по газу.

Россия реверс газ гтс Михаил Гончар Украина
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