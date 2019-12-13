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Газпром не сможет отказаться от украинской ГТС в 2020 году – эксперт

13 декабря 2019, 17:25

Украине с РФ в любом случае придется договариваться по транзиту, считает Дмитрий Марунич.

Газ
Украине с РФ в любом случае придется договариваться по транзиту

Газпром не заинтересован в украинской газотранспортной системе и будет снижать объемы прокачки через нее, заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

В то же время он подчеркнул, что Украине выгодно получить хоть какой-то транзитный контракт, чем остаться без него.

Эксперт также считает, что даже если стороны не подпишут новый транзитный контракт до конца 2019 года, то им все равно придется его подписывать, но уже в 2020 году.

"Газпрому в любом случае в 2020 году понадобятся значительные мощности украинской ГТС. Это не обсуждается. Даже если Северный поток-2 заработает на 100%, это будет, в лучшем случае, во втором квартале", - добавил он в интервью на Ukrlife.tv.

Напомним, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предрек прекращение транзита российского газа.

Россия США транзит газа трназит Дмитрий Марунич Украина
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