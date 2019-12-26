"Дорисовали качество": lifecell поймали на вранье

Lifecell рекомендовали прекратить распространение недостоверной рекламы / @lifecellua

Один из крупнейших мобильных операторов Украины lifecell вводит в заблуждение потребителей, распространяя недостоверную информацию о стандарте мобильной интернет-связи в стандарте "4.5G".

Как рассказали в Антимонопольном комитете Украины, lifecell рекомендовали прекратить распространение подобной рекламы.

Также мобильному оператору посоветовали информирование потребителей об услугах мобильного интернета четвертого поколения осуществлять способом, который не будет вводить в заблуждение потребителей.

В АМКУ добавили, что мобильные операторы ведут борьбу за прирост количества пользователей: "Одним из ключевых "козырей" в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и тот же - "4G", то появляются попытки "дорисовать" качество. В нашем случае – с помощью придуманного "4.5G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell".

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Напомним, ранее в Украине вступило в законную силу решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации по улучшению работы 4G.