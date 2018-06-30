В Украине принято решение об улучшении работы 4G

На территории Украины вступило в законную силу решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации по улучшению работы 4G.

Как сообщается на сайте НКРС, данный документ создает условия операторам телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи, для улучшения качества предоставления этих услуг своим потребителям путем преодоления высокого уровня фрагментации частот в диапазоне 1800 МГц и возможности использования 4G-радиотехнологии в этом диапазоне.

Согласно решению, в июле 2019 года операторы телекоммуникаций обязаны обеспечить 4G-связью не менее 90% населения каждого областного центра Украины. А в декабре 2021 года не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более 10 000 человек.

Сейчас победителями тендера получены все необходимые разрешительные документы для завершения перенастройки сети на новые частоты.

Как ранее сообщалось, вслед за "Vodafone Украина" и lifecell, которые запустили 4G-связь в конце марта, о работе сети 4G объявил и "Киевстар".