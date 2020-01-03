Что будет с курсом в 2020-м: эксперты дали долгосрочный прогноз

Средний курс доллара в 2020 году будет 25 грн/долл / news.online.ua

Эксперты дали прогноз относительно того, каким будет курс доллара к гривне в 2020 году. Аналитики сходятся во мнении, что к концу года курс гривни ослабнет до приблизительно 26 грн за один "зеленый".

Старший аналитик Райффайзен Банк Аваль Михаил Ребрик прогнозирует, что в 2020 году курс гривни вернется к прошлогоднему диапазону в 24−25 гривен за один доллар, а к концу года курс гривни может упасть до 26 грн/долл, передает НВ Бизнес.

Ребрик считает, что предпосылками к усилению девальвационного давления станет снижение притока валюты от агроэкспорта вследствие меньших объемов сбора урожая; замедление роста мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на железную руду и продукцию металлургии; снижение темпа прироста перечислений от трудовых мигрантов; снижение спроса на ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов.

В свою очередь, Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что курс доллара в Украине будет зависеть от притока валюты по финансовому счету.

"Наш базовый сценарий предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн/долл., средний курс в 2019 году — около 25,8 грн/$. В то же время, нельзя исключать, что ревальвационные ожиданию будут более сильными, и укрепление курса в следующем году будет более значительным, чем мы предполагаем на данный момент", - отметила эксперт.

Ахтырко не исключает, что из-за резкого ослабления доверия к экономике и национальной валюте может возобладать девальвационный тренд.

Директор департамента стратегического управления банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко также высказал свое мнение относительно того, каким будет курс доллара к гривне в 2020 году.

"В наш прогноз мы закладываем плавную девальвацию гривны до 26,50 грн/$ на конец года (среднегодовой уровень 25,17 грн/$)", - отметил он.

По словам Чичкаленко, на конец 2020 года ожидается инфляция на уровне 6,2%, а рост экономики по итогам года составит 3,6%.

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Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара к гривне в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение.

Главный редактор Бизнес Цензор Сергей Головнев считает, что курс доллара к гривне в Украине в январе 2020 года будет составлять примерно 27 гривен за один "зеленый".