  1. Главная
  3. Деньги

Что будет с курсом в 2020-м: эксперты дали долгосрочный прогноз

3 января 2020, 11:43

К концу года курс гривни может упасть до 26 грн за один "бакс".

гривна, доллар, валюта
Средний курс доллара в 2020 году будет 25 грн/долл / news.online.ua

Эксперты дали прогноз относительно того, каким будет курс доллара к гривне в 2020 году. Аналитики сходятся во мнении, что к концу года курс гривни ослабнет до приблизительно 26 грн за один "зеленый". 

Старший аналитик Райффайзен Банк Аваль Михаил Ребрик прогнозирует, что в 2020 году курс гривни вернется к прошлогоднему диапазону в 24−25 гривен за один доллар, а к концу года курс гривни может упасть до 26 грн/долл, передает НВ Бизнес.

Ребрик считает, что предпосылками к усилению девальвационного давления станет снижение притока валюты от агроэкспорта вследствие меньших объемов сбора урожая; замедление роста мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на железную руду и продукцию металлургии; снижение темпа прироста перечислений от трудовых мигрантов; снижение спроса на ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов.

В свою очередь, Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что курс доллара в Украине будет зависеть от притока валюты по финансовому счету.

"Наш базовый сценарий предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн/долл., средний курс в 2019 году — около 25,8 грн/$. В то же время, нельзя исключать, что ревальвационные ожиданию будут более сильными, и укрепление курса в следующем году будет более значительным, чем мы предполагаем на данный момент", - отметила эксперт.

Ахтырко  не исключает, что из-за резкого ослабления  доверия к экономике и национальной валюте может возобладать девальвационный тренд.

Директор департамента стратегического управления банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко также высказал свое мнение относительно того, каким будет курс доллара к гривне в 2020 году.   

"В наш прогноз мы закладываем плавную девальвацию гривны до 26,50 грн/$ на конец года (среднегодовой уровень 25,17 грн/$)", - отметил он.

По словам Чичкаленко, на конец 2020 года ожидается инфляция на уровне 6,2%, а рост экономики по итогам года составит 3,6%.

Читайте такжеЭксперты из банков рассказали, что ожидает курс доллара в 2020-м

Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара к гривне в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение.

Главный редактор Бизнес Цензор Сергей Головнев считает, что курс доллара к гривне в Украине в январе 2020 года будет составлять примерно 27 гривен за один "зеленый". 

гривна курс валют курс доллара гривна-доллар новости Украины курс гривни
Сейчас вы просматриваете новость «Что будет с курсом в 2020-м: эксперты дали долгосрочный прогноз». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:06
"Детей обрекаем на худшую пенсию": в "Слуге народа" рассказали о повышении пенсионного возраста
12:00
Украинский футболист переехал в европейский чемпионат
11:43
Что будет с курсом в 2020-м: эксперты дали долгосрочный прогноз
11:39
США "разбомбили" надежду на решение ядерного конфликта: убийство Сулеймани осудили в России
11:37
Дети играли в гестапо: в Польше школьники "станцевали" об Освенциме с "нацистами"
11:30
Президент UFC рассказал, когда Мейвезер может возобновить карьеру
11:19
Трамп толкнул Ближний Восток в пучину хаоса и войны мнение
11:08
Погода на Рождество 2020: синоптик уточнил прогноз Видео
11:06
Американский генерал рассказал, как НАТО стоит бороться против РФ в Черном море
11:02
"Колоссальное событие": Хирн высказался о бое Усик - Джошуа
10:50
Россия остановила поставки нефти в Беларусь: первые подробности Видео
10:45
Кайфовый салат гранатовый браслет, рецепт с говядиной и без свеклы Фото
10:37
WhatsApp прекратил работу на ряде гаджетов: кто остался "за бортом"
10:31
Соперник Шахтера подписал звезду сборной Германии
10:30
"Самый актуальный вопрос": Эстония вступилась за украинский Крым в ООН
10:18
Убийство Сулеймани: Климкин предрек Украине сложные времена из-за конфликта США и Ирана Видео
10:07
"Путин вернул россиянам чувство собственного достоинства" - экс-легионер ЦСКА сделал резкое заявление
09:57
Импичмент Трампа: в США "засветили" документы по задержке военной помощи Украине
09:44
Аналитик рассказал о трагедии Зеленского
09:38
"Святик-чорт, Славко-дурко, пи*добол": "петушиные стишки" Вакарчука подняли на смех в Сети
09:21
Плакать хочется: что ждет украинскую армию в 2020 году мнение
09:07
Транзит газа: эксперт назвал главный плюс газового договора с РФ
08:55
Отношения Украины и Польши потеплели: Дещица назвал причину
08:30
Гороскоп на 3 января всех знаков Зодиака: баталии и потеря головы Видео
08:29
Убийство Сулеймани: в США заговорили о большой войне на Ближнем востоке
08:21
Новый представитель США в Украине сделала важное заявление
08:05
Поезд в огне: под Николаевом прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского состава Видео
07:41
В США заявили о ликвидации самого влиятельного иранского генерала Видео
07:11
"Я горячая штучка": Настя с шикарным декольте украсила обложку глянца
07:03
В Киеве провели следственный эксперимент по делу Шеремета: известны подробности
06:52
Чем закончится президентство Зеленского мнение
06:31
Гороскоп 2020: переломный год грозит фатальными потерями – астролог
05:57
"Киски в зоне риска, главная пися-королева": Maruv в костюме киски записала секс-видео Видео
05:29
Поздравления с Рождеством 2020 – открытки и тексты красивые
05:04
День Юлии 2020 – поздравления и открытки с Днем ангела Юлии
04:30
Астролог назвал лузера №1 в 2020 году
04:02
Глубокая увлеченность: сексолог назвала лучшие техники для глубокого минета
03:15
"Трактористы из Смоленска": экономист из РФ рассказал о "крымском сценарии" для Беларуси
02:35
На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса
02:12
Милованов пояснил, как правильно оценить новогоднее поздравление Зеленского
01:57
"Популярность президента": эксперт дала прогноз по новому "майдану"
01:30
Водитель прилег отдохнуть после ДТП: в Киеве Volkswagen влетел в Suzuki Видео
01:09
"Главное разочарование": Алексей Кортнев "проехался" по Путину
00:41
В Беларуси журналистку заподозрили в нетрезвом проведении прямого эфира: курьезное видео Видео
00:19
3 января – какой сегодня праздник: что делать в Прокопьев день Видео
02 января, четверг
23:59
В Судане рухнул самолет Антонов с чиновниками, много жертв
23:56
В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок - адреса
23:34
Ни стыда, ни совести: чиновник прикарманил деньги, выделенные на ремонт дорог
23:33
В Кабмине озвучили лимит на продажу земли в одни руки
23:30
Эксперт рассказал, почему в Кремле точат зубы на Беларусь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять