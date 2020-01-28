Доллар резко подскочил в цене: сколько стоит валюта

Курс гривни резко упал / iz.com.ua

Прогнозы экспертов оправдались – курс доллара в Украине резко подскочил в цене. На вторник, 28 ноября, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни почти на 27 копеек.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на уровне 24,5984 гривни за один "зеленый" – это на 26 копеек (0,2683 грн) дороже по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс доллара на 27 января составляет 24,3301 гривни за один доллар.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,12 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 28 копеек.

bank.gov.ua

Средний курс гривни к доллару в продаже в банках вырос на 15 копеек – до 24,63 грн/долл. А средний курс продажи евро в банках поднялся на 13 копеек и составил 27,23 грн/€.

Как сообщал Главред, аналитики Райффайзен банка Аваль прогнозируют, что к концу декабря 2020-го курс гривни по отношению к доллару будет колебаться в пределах 24−26 грн за единицу американской валюты.

Ранее украинские бизнесмены дали прогноз курса доллара на 2020 год. По мнению представителей украинского бизнеса, курс доллара в нынешнем году будет подвержен колебаниям.

В свою очередь, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что курс доллара может дойти до 50 гривен за один "бакс".