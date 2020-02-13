"Пилите, Шура": эксперт объяснил, почему в Украине не будет зарплат, как в Польше

Зарплата украинцев / zarplata.alexyanovsky.com

Президент Владимир Зеленский захотел, чтобы зарплаты украинцев были, как у поляков. Эксперт Олег Соскин сравнил главу украинского государства с персонажем фильма Золотой теленок Михаилом Паньковским, который известен своей фразой: "Пилите, Шура, пилите, они золотые".

При этом он напомнил, что минимальная зарплата в Польше 500 евро, а в средняя – 1000 евро и выше, в то время, как в Украине минималка – чуть больше 100 евро, а средняя – примерно 300 евро.

"Цены в Польше на 20-30% ниже, чем в Украине, то есть покупательная способность злотого выше гривны. Плюс у них работают финансовые рынки и можно взять кредит под 3-4% годовых, чего нельзя сделать в Украине. Да и сам злотый стабилен, начиная со времен Бальцеровича, то есть уже более 15 лет, в то время как в Украине за тот же период были три девальвации. Потому Зеленский несет чушь", - отметил Соскин.

Эксперт считает, что подобные заявления может делать только человек, который некомпетентен и ничего не смыслит в экономике и финансах.

"Чтобы зарплата поднялась, необходимо, чтобы были люди, которые производят добавленную стоимость, чтобы выплачивать работающим людям эту зарплату как часть дохода. Соответственно, должна быть частная собственность, а для этого должна увеличиваться и масса дохода. Но фактически у нас идет обратный процесс - все, что делает Зеленский и его группа, противоречит здравому смыслу экономического развития", - заявил эксперт.

Также он указал, что нынешняя власть ломает все, что построила предыдущая, а такие действия ведут к дефолту, краху экономики, падению экономического потенциала страны и усилению трудовой миграции.

Как ранее сообщал Главред, реальная заработная плата штатных работников в Украине в 2019 год выросла на 9,8% из-за украинских заробитчан.