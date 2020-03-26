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Дубинский подал альтернативный банковский законопроект и рассказал, как хотят украсть канал 1+1

26 марта 2020, 14:33

Порошенко и Гонтарева в ходе национализации Приватбанка хотели "урвать" и телеканал.

Дубинский
Нардеп Александр Дубинский / УНИАН

Народный депутат Александр Дубинский подал в Верховную Раду законопроект №3260-2 "Проект Закона о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Документ - альтернатива правительственному законопроекту с аналогичным названием под номером 3260, в который предлагается внести несколько крайне важных правок, сообщает портал Дубинский.pro.

Речь идет о дополнении пункта о том, что ущерб за незаконно закрытые банки (если решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц будут признаны противоправными) будет возмещаться не только денежной форме. Но и в натуре. В основном законопроекте речь идет о деньгах, что не совсем логично. Поскольку форму возмещения ущерба должна иметь возможность выбирать потерпевшая сторона, а в данном случае это владельцы банка — поскольку у них забрали банк противоправным способом, и это подтверждается решениями судов. У пострадавших должна быть здоровая альтернатива, и получение этой альтернативы должно быть прозрачным и реальным.

"Норма о выплате возмещения за то, что Порошенко на пару с Гонтаревой украли Приватбанк - справедливая. Однако нельзя оставлять исключительно денежную форму такой компенсации, нужно оставлять и вариант в натуре. Чтобы это не было выгодно Порошенко и Гонтаревой, которые знали, что Приватбанк кредитовал телеканал "1+1". Их целью было оттяпать еще и его акции, когда они национализировали Приватбанк. Нельзя дать украсть телеканал", - подчеркнул Дубинский.

Чтобы все было прозрачно, во-вторых, нужно переписать механизм, выплат компенсаций, что сделано в законопроекте Дубинского. Правительственным документом допускается компенсация пострадавшим владельцам незаконно выведенных с рынка банков не только реального ущерба. Но и упущенной выгоды. Однако механизм определения убытков прописан так, чтобы возмещение стало невозможным:

  • Убытки возмещаются только по решению суда.
  • Размер реального ущерба определяется на уровне стоимости акций на дату принятия НБУ решений о признании банка неплатежеспособным или о ликвидации банка.
  • Размер убытков определяется аудиторской фирмой, которая отвечает критериям НБУ. Причем: такая фирма назначается судом (владелец сам не имеет возможности обратиться в аудиторскую фирму).
  • Установлены размытые критерии, что повлияет на размер возмещения и сделает его получение очень проблематичным. 

Третья — очень важная проблема, которая устраняется законопроектом депутата Александра Дубинского связана с судами. Законопроект №3620 содержит нормы, которыми фактически даются указания судам, какие решения принимать по искам об отмене решений НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц. Причем, фактически обязывают суды действовать исключительно в интересах НБУ и ФГВФЛ, основываясь только на субъективных оценках этих структур. Что прямо нарушает принцип диспозитивности сторон и независимости суда.

Очень интересен четвертый момент правительственного законопроекта, который нельзя оставлять при принятии базового закона — внедрение такого понятия, как "профессиональное суждение" Нацбанка и ФГВФЛ. Этого нельзя допускать из-за крайне низкого профессионализма правления Национального банка и Фонда гарантирования. Проблема и с этим, и с безупречной репутацией. Добавьте сюда еще две очевидные проблемы — нестабильное законодательство, а также отсутствие независимой и профессиональной судебной системы — и станет понятно, что этот момент нельзя оставлять в основополагающем законе.

Александр Дубинский Приватбанк Петр Порошенко НБУ канал 1+1
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