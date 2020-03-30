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ЕС выделил Украине кругленькую сумму: на что потратят деньги

30 марта 2020, 19:28

Евросоюз пожертвовал приличную сумму для того, чтобы помочь нашей стране справится с опасным вирусом.

коронавирус, карта
ЕС выделил Украине помощь для борьбы с коронавирусом / РБК-Украина

Китайский коронавирус продолжает распространяться по территории Украины и забирать человеческие жизни. В связи с пандемией Евросоюз выделил нашей стране 80 млн евро, которые будут потрачены на борьбу с жуткой хворью.

"Украина, которая продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны, незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также подверглась негативному влиянию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Европейский Союз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - говорится в сообщении представительства Европейского Союза в Украине.

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Евросоюз "продолжит поддерживать Украину в этом невиданном кризисе, чтобы облегчить ее влияние на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства в целом".

Первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро. Представляя эти меры, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи заявил: "Мы помогаем Украине в эти чрезвычайно тяжелые времена. Благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасти жизни и укрепить устойчивость общества. Мы поддерживаем реагирование Украины на резкий рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимость защиты бизнеса и рабочих мест. Мы знаем, что нам нужно быстро и эффективно действовать для усиления государственных и общественных действий".

Общее финансирование, привлеченное на меры по противодействию распространению коронавируса, составляет 140 млн евро для стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина), значительная часть которых предназначена Украине.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что количество инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать до 5000 человек. По словам главы Закарпатской облрады Михаила Ривиса, районные больницы не готовы к массовому поступлению пациентов.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал чиновник в своем Facebook.

Также напомним, женщина по имени Елизавета из села Коленковцы на Буковине обратилась к своим односельчанам с просьбой убить ее, но не трогать ее детей или внуков из-за коронавируса.

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