Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине

Курс доллара и курс евро снизились / Фото: 24tv.ua

На пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и курс евро. Американская валюта упала в цене на 16 копеек, европейская - на 24 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня установлен на уровне 27,5962 гривни за один "бакс" (-0,1576 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,7538 гривни за 1 доллар.

Курс евро НБУ на 3 апреля установлен на уровне 30,081 гривни за евро (-0,2426 грн). При этом курс евро на 2 апреля составляет 30,324 гривни за евро.

Что с курсом 3 апреля 2020 / Фото bank.gov.ua

Напомним, аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что в течение текущей недели курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".

Ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал, когда ждать нового скачка доллара. В свою очередь, банкиры Юрий Крохмаль и Антон Стадник объяснили, как объявленный в Украине из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 карантин повлиял на украинский валютный рынок.