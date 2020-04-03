Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине

В Украине продолжаются качели с курсом валют.
На пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и курс евро. Американская валюта упала в цене на 16 копеек, европейская - на 24 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня установлен на уровне 27,5962 гривни за один "бакс" (-0,1576 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,7538 гривни за 1 доллар.
Курс евро НБУ на 3 апреля установлен на уровне 30,081 гривни за евро (-0,2426 грн). При этом курс евро на 2 апреля составляет 30,324 гривни за евро.
Напомним, аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что в течение текущей недели курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".
Ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал, когда ждать нового скачка доллара. В свою очередь, банкиры Юрий Крохмаль и Антон Стадник объяснили, как объявленный в Украине из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 карантин повлиял на украинский валютный рынок.