Искра гражданской войны. Как блокада Донбасса играет на руку врагам Украины

Боевики используют нынешнюю блокаду оккупированных территорий, чтобы руками самой Украины создать социальные проблемы на Донбассе, а затем обвинить во всем Киев. Так они делают то, что хотят.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Благодаря этой блокаде стали видны уязвимые места украинской энергетики. И уже можно утверждать, что никаких поставок угля с оккупированных территорий больше не будет. Так участники блокады своими действиями очень помогли России. Поскольку они наглядно показали ей проблемы, существующие в украинской энергетике в критический момент — когда заканчивались запасы накопленного угля. Фактически они играли на руку врагу", — говорит эксперт.

"Поэтому, на мой взгляд, в этой акции участвовали либо обманутые люди, либо те, кто сознательно играл на руку врагу. Очевидно, что среди руководителей и инициаторов данной акции тоже были люди, которые осознанно подыгрывали России", — считает аналитик.

"Теперь же Россия поняла уязвимые места украинской энергетики. Поэтому, чтобы нанести по Украине удар, никакой уголь с Донбасса в Украину поставляться не будет. А те предприятия, которые еще остаются на оккупированных территориях и которые еще не разграблены, отныне, вероятнее всего, будут работать на российскую экономику", — говорит политолог.

По его мнению, боевики озвучивают требования и угрозы для того, чтобы украинские власти разогнали участников блокады, и чтобы была вброшена искра гражданской войны: "Но угля они уже не дадут Украине в любом случае, поэтому придется научиться жить без него. И это не зависит от того, снимут блокаду ОРДЛО или будут продолжать. Россия, узнав о слабостях украинской энергетики, будет использовать это в своих целях. Теперь будет подрываться экономический рост Украины, который наблюдался в последнем квартале и был рекордным за десятилетие".

"Также при этом наносится ущерб экспорту, потому что металлургия с этим связана, и благодаря металлургии в Украину заходили миллиарды долларов, которые помогали поддерживать валютный курс", — напомнил политический аналитик.

"Кроме того, в результате этого подразделения террористов насытятся новым "пушечным мясом", что тоже важно — ведь Россия не хочет еще более массово отправлять на Донбасс россиян, ведь это делать не так уж легко (они туда едут, затем бегут оттуда и все рассказывают). Россия хотела бы, чтобы прямо на месте гибли жители Донбасса, и на том все заканчивалось", — считает Александр Палий.

"Я бы сказал, что вред, нанесенный Украине участниками блокады, колоссален. Эти люди пытались казаться супер-патриотами, но на деле оказались супер-вредителями", — резюмировал он.

Ранее "Главред" сообщал, сегодня главари так называемых ЛДНР объявили, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то будет "введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР".

"Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", — говорится в заявлении. Боевики объявили, что будут перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран.