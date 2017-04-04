Замена российскому газу. Израиль и Европа построят самую длинную подводную ГТС

Израиль подписал с тремя европейскими странами соглашение о строительстве газпровода, стоимостью 6-7 миллиардов долларов.

Об этом со пишет Financial Times, добавляя, что эта ГТС станет самой длинной в мире, сообщает ZN.UA.

Кроме того, она будет простираться на большой глубине на дне моря от израильского берега до кипрского газового месторождения, а затем до Греции и Италии. Общая протяженность газопровода будет составлять около 2,2 тысяч километров. А сама труба будет проходить на глубине 3 километров.

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сказал, что предыдущие исследования подтвердили, что технологически и финансово такой амбициозный проект вполне реально воплотить до 2025 года.

"Мы даем старт замечательному проекту экспорта природного газа из восточного Средиземноморья, в основном из Израиля и Кипра, в Западную Европу", — сказал Штайниц на церемонии подписания соглашения в Тель-Авиве.

Издание добавляет, что в это же время, проект может столкнуться с сомнениями со стороны бизнеса из-за низких цен на газ и политических рисков. Израиль и Кипр выставляют свои запасы газа как альтернативу российскому и североевропейскому. А это два главных источника для ЕС сегодня. Но союз пытается сократить зависимость от российских энергоносителей, а залежи в Северном море начали истощаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе отказались давать деньги "Газпрому" на строительство "Северного потока-2".