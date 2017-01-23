В Европе отказались давать деньги "Газпрому" на строительство "Северного потока-2" — СМИ

Российский монополист "Газпром" больше не рассчитывает, что в акционерный капитал проекта по строительству газопровода "Северный поток – 2" в обозримой перспективе войдут европейские энергокомпании.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Как утверждают собеседники издания, "Газпром" еще рассчитывает на другие схемы участия партнеров в финансировании, но пока все расходы ложатся на российскую компанию.

В сообщении также отмечается, что в 2017 году российская компания собирается потратить около 110,67 млрд руб. (1,7 млрд евро) на его строительство, что почти в полтора раза превосходит то, что "Газпром" изначально предполагал вложить в проект в качестве акционера.

Собеседники издания сообщают, что "Газпром" впервые за много лет больше не может обеспечить все свои инвестиции за счет свободного денежного потока и вынужден увеличивать долг.

Изначально предполагалось, что "Газпром" будет владеть 50% в газопроводе, а пять европейских компаний — Shell, Engie, OMV, E.On и Wintershall — будут иметь по 10%, пишет газета.

Также отмечается, что реализовать изначальную схему проекта не удалось, так как европейские компании так и не вошли в капитал проектной компании Nord Stream 2 AG из-за противодействия польского антимонопольного регулятора. Издание пишет, что стоимость строительства "Северного потока – 2" должна составить 8 млрд евро (9,9 млрд евро с учетом стоимости кредитов).

По информации источника газеты, знакомого с ситуацией, европейские энергокомпании внесут свой вклад в финансирование, но их инвестиции не будут акционерными.

Издание также пишет, что рост расходов "Газпрома" на строительство этого газопровода может усугубить непростую ситуацию, в которой находится компания. Отмечается, что чистый долг "Газпрома" за три квартала 2016 года увеличился на 97,4 млрд руб. (1,5 млрд евро), или на 5%.

Напомним, ранее отмечалось, что Европейский Союз не нуждается в российском проекте "Северный поток-2" с экономической точки зрения, который РФ планировала построить в обход Украины.

Президент Петр Порошенко заявлял, что проект "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европейского союза и Украины.

Больше читайте по теме: Последний довод "Газпрома": зачем России "Северный поток-2"?

фото: sharij.net