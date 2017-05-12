Доллар и евро подорожали. НБУ назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6313 грн.
В пятницу, 12 мая, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на пять, а также девять копеек соответственно.
Официальный курс гривны на 13 мая:
100 долларов — 2647,4312 грн (12 мая — 2642,8930);
100 евро — 2879,3462 грн (2870,1818);
10 рублей — 4,6313 грн (4,6272).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.