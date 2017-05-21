Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 22 мая:

100 долларов — 2636,9659 грн (19 мая — 2639,3442);

100 евро — 2947,8642 грн (2937,3262);

10 рублей — 4,6133 грн (4,5927).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.