Гройсман рассказал, сколько Украина должна потратить на оборону в 2018 году

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что оборонный бюджет Украины на 2018 год составит 165 миллиардов гривень, что составляет 5% валового внутреннего продукта.

"В бюджете на 2018 год одним из самых главных приоритетов является обороноспособность. Общий бюджет составляет 5% ВВП и равен 165 миллиардам гривень. Эти средства предусмотрены на содержание войска и модернизацию", — сказал премьер, пишет УНИАН.

Гройсман также отметил, что 16,5 миллиарда гривень впервые пойдут на модернизацию, обновление и новое вооружение украинской армии.

"Наша идеология состоит в том, что украинский военный должен быть хорошо обеспечен и оснащен. Все остальное должны сделать командиры, воины для того, чтобы оборонять нашу страну", — сказал он.

Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в 2018 году оборонный бюджет Украины составит не менее 5% валового внутреннего продукта, а общее финансирование должно быть на уровне не менее 162,7 млрд грн.

Напомним, проект оборонного бюджета США, который предусматривает 350 миллионов долларов помощи Украине, включает предоставление летального оружия и другого оборудования, обучение и предоставление технической помощи.