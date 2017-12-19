"Нет будущего". Соучредитель Bitcoin.com избавился от всех своих биткоинов

Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург завил, что у биткоина отсуствуют перспективы торговой валюты.

"Могу сказать, что вложения в биткоин — самые экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать. Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", — цитирует коммерсанта портал Business Insider.

Как считает Ольденбург, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и регулярно падающая скорость переводов. Бизнесмен также отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Именно поэтому биткоин неликвиден и вложения в него крайне ненадежны.

Сам Ольденбург уже продал все свои биткоины, однако полностью не отказался от криптовалют, выбрав Bitcoin Cash в качестве инвестиции.

К слову, по последним данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах вырастают вдвое каждые три месяца. При этом на проведение одной операции с этой криптовалютой в среднем требуется 4,5 часа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что курс биткоина установил очередной исторический рекорд.