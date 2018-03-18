Насколько вырастут цены в Украине из-за замены купюр на монеты

Экономический аналитик Борис Кушнирук не согласен с прогнозом Нацбанка, что отмена чеканки монет и замена мелких банковских купюр монетами не приведет к повышению уровня инфляции в Украине.

"У меня есть сомнения, что мы на этом сэкономим. Дело в том, что монеты дороже в чеканке, чем бумажные деньги. И с монетами возникает еще одна история. Она связана с тем, что их часто изымают с оборота. Население хранит их у себя в банках и т. д. К сожалению, мы эту историю имели с монетами меньшего номинала, и их потом приходится постоянно дополнительно чеканить", – цитирует его "Обозреватель".

Кроме того, отказ от мелочи рискует спровоцировать подорожание значительной части товаров – на 1-2%, так как продавцы (с выводом монет меньшего образца) начнут округлять стоимость товара в большую сторону. "Все цены будут формировать, выходя из минимального номинала этих монет. Как только начнут извлекать с оборота монеты меньшего номинала, это гарантировано приведет к тому, что все цены начнут подстраивать под следующий меньший номинал ", – пояснил Кушнирук.

И добавил: "Если все цены начинают приравниваться к большему номиналу, то это автоматически приводит к тому, что товар стает дороже. Там может это не так чувствуется на 1-2%, но фактически вы сами провоцируете, что цена ваших товаров идет к номиналу наименьших монет… Это проблематика не сугубо украинская. Проблема этого оборота купюр или монет существует во всем мире. Тут мировой опыт показывает, что евроценты остаются в Европе, хоть за него ничего не купишь, но это гарантия с точки зрения ценовой стабильности".

Напомним, ранее в Нацбанке заявили о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и о постепенной замене в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.

Позже состоялась презентация новых монет.