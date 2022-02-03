50 гривен за кг: цены на гречку в Украине побили пятилетний рекорд

Цены на гречку в Украине / pixabay

В Украине с начала 2022 года цены на гречку побили все рекорды за практически пять лет.

Как сообщается на сайте Минфина, по состоянию на 1 февраля 2022 года ценник на гречку составляет 50,85 грн. Стоит отметить, что в январе этого года гречка обходилась покупателям в 50,20 гривен. То есть, за месяц крупа подорожала на 65 копеек.

Цены на гречку за 1 кг в магазинах Украины:

Metro - 45,20 грн;

Novus - 44,99 грн;

Auchan - 54,30 грн;

Varus - 58,90 грн.

Кроме того, на сайте Минфин опубликовали стоимость гречки за последние пять лет. Как оказалось, в феврале и январе 2022 года стоимость гречки начала бить рекорды.

К концу 2021-го крупа, наоборот, стала немого дешеветь. Ее цена составляла 47, 26. Всего за месяц ее средняя цена по Украине увеличилась практически на четыре гривны.

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За последние пять лет самая низкая цена на килограмм гречки был в июне 2019 года. Тогда крупу можно приобрести за 16,73 грн/кг. Резкий скачок цен произошел в апреле 2020 года. Тогда за месяц гречка подорожала практически на 10 гривен.

Ее стали продавать по 42,71 грн/кг. Затем в течение всего года цена менялись ежемесячно, но в пределах 1-2 гривен. С начала 2021 года крупа стала стремительно дорожать. Спад цен на гречку случился в в мае. Тогда крупа за месяц стала дешевле на две гривны. Следующий скачок цен произошел в ноябре. Ценник вырос с 45,28 до 47,90 грн/кг. Затем в декабре гречка начала дешеветь, но уже с нового года ценник рекордно взлетел.

Цены на продукты

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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