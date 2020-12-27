Биткоин опять взлетел – за сутки стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов

Пиковая цена биткоина составила 27 593 доллара.
Стоимость биткоина продолжает бить рекорды. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. Пиковая цена биткоина составила 27 593 доллара. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на более чем 11%.
По состоянию на 27 декабря общая рыночная капитализация биткоина равняется 509,88 миллиарда долларов. За сутки рост составил более 43 миллиардов долларов.
Отметим, это уже третий исторический рекорд криптовалюты за последние сутки. До этого дважды 26 декабря биткоин преодолевал отметки в 25 и 26 тысяч долларов.
Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:
- Курс биткоина 16 декабря впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
- Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
- Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой.
- Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.
Автор: Адриана Бубновская