Биткоин опять взлетел – за сутки стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов

Биткоин опять "взлетел" – за сутки криптовалюта подорожала на 11% / Reuters

Стоимость биткоина продолжает бить рекорды. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. Пиковая цена биткоина составила 27 593 доллара. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на более чем 11%.

По состоянию на 27 декабря общая рыночная капитализация биткоина равняется 509,88 миллиарда долларов. За сутки рост составил более 43 миллиардов долларов.

Отметим, это уже третий исторический рекорд криптовалюты за последние сутки. До этого дважды 26 декабря биткоин преодолевал отметки в 25 и 26 тысяч долларов.

Курс биткоина на 27 декабря / скриншот

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: