Буханка хлеба за 30 гривен: украинцам назвали причину резкого подорожания

Цены на хлеб / pixabay

Хоть правительство и снизило цены на газ, при этом цены на хлеб в Украине растут.

Эксперты Лариса Гук и Сергей Следзь объяснили, почему производители не снизили цены на хлеб, а наоборот подняли.

"Еще в конце декабря пекарям удалось договориться с торговыми сетями о повышении цен на хлеб массовых сортов на 5–10% в течение января. Иначе даже при наличии льготных цен на газ коллапса на рынке продовольствия вряд ли бы удалось избежать. Почему? Да потому что контракты между производителями продтоваров и розницей предполагают, что поставщики имеют право менять цены раз в месяц и не более чем на 5%. В противном случае розница может отказать им в своих полках", - объясняют эксперты, передает zn.ua.

Подчеркивается, что дело не в капризах торговцев, "просто кому, как не торговым сетям, известны материальные возможности украинских потребителей. Ведь именно последние определяют спрос на предлагаемую продукцию при определенных ценах".

Пустые полки никому не нужны точно так же, как низкий спрос на их содержимое.

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"И, кстати, ограничения в 10% на прибавку к цене установлены правительством не для производителей продуктов, получивших льготный газ, а для розничных продавцов. Вот они и правят бал. Недаром же розница настаивает, что всегда нужно готовиться к пустым полкам в магазинах. А вы говорите: "Газ"", - отмечается в статье.

Сколько стоит хлеб в Украине:

Стоимость ржаного и пшенично-ржаного хлеба составляет 29,73 грн/кг. В декабре было 27,46 грн/кг.

Цены на хлеб пшеничный из муки первого сорта выросли до 27,11 грн/кг против 26,29 грн/кг в декабре 2021 года.

Стоит отметить, что накануне глава Укрхлебпрома предупредил, что цена за единицу хлебной продукции массового сорта вырастет с нынешних 25 до 32 гривен уже в будущем году.

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Ранее сообщалось, что пекарни будут вынуждены повышать цену на хлеб на 25-30%. В частности, в себестоимости хлеба заложена стоимость энергоносителей, которая составляет 70%.

Также сообщалось, что стоимость хлеба в Украине побила пятилетний максимум. В начале февраля пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены – 25,9 грн. В то время, как годом ранее он стоил 20,46 грн.

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