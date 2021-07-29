Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

В компании-операторе ГТС Украины призвали Евросоюз разобраться с действиями Газпрома на европейском рынке газа / Reuters

Российская газовая корпорация Газпром в очередной раз отказалась от бронирования дополнительных транзитных мощностей для поставки газа в Европу через украинскую ГТС. На этот раз компания не зарезервировала выставленные Киевом 63,7 млн. куб. м в сутки на август. Вследствие этого цены на топливо в Европе взлетели до 484 долларов за тысячу кубометров, что является новым ценовым рекордом. В компании-операторе ГТС призвали разобраться с Газпромом из-за взвинчивания цен на газовом рынке.

Как сообщает РИА Новости, цена газа на европейском спотовом рынке, предполагающем продажу топлива на условиях немедленной поставки, уже бьет новые рекорды – цифра превысила показатель в 480 долларов за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные торгов.Читайте такжеДефицит газа в Европе: Газпром рубит поставки топлива через Украину, чтобы ускорить запуск СП-2

Речь идет о том, что стоимость топлива по формуле "на день вперед" на голландском хабе Title Transfer Facility, который считается самым ликвидным на европейском рынке, выросла на 5% и составляет 484 доллара за одну тысячу кубометров.

Указывается, что подорожание было зафиксировано с начала недели. В конце июня цена составляла 360 долларов. Газпром в своем годовом бюджете и вовсе заложил стоимость газа в размере 170 долларов за тысячу кубометров.

Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон, комментируя ситуацию, на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что цены на газ в Европе снова выросли, после того как Газпром отказался от дополнительного транзита топлива в ЕС.

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По его словам, искусственная монополия Газпрома создает условия, при которых другие компании не могут использовать мощности украинской ГТС. В Евросоюзе должны обратить внимание на такие действия монополиста.Читайте такжеВ России назвали условие продолжения транзита газа через Украину

"После того, как Газпром не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину, цены на газ в Европе продолжили рост. Созданная искусственная монополия Газпрома на экспорт газа из РФ не позволяет другим игрокам использовать транзитные мощности украинской ГТС. По моему мнению, Европейский Антимонопольный орган должен обратить внимание на такие действия доминирующего поставщика газа", - подчеркнул Макогон.

Транзит газа через Украину в Европу

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко в начале июля заявил о том, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его словам, в 2020 году россияне забронировали прокачку 65 миллиардов кубометров газа через украинскую ГТС. Однако уже в этом году, когда спрос на топливо вырос, россияне забронировали уже 40 млрд. куб. м. Суть шантажа, по его словам, состоит в том, что если Европа не одобрит Северный поток-2, Россия "прикрутит" транзит газа путем газотранспортной системы Украины.

В компании-операторе украинской ГТС заявляли, что из-за маневров Газпрома цена на газ в Европе, где фиксируется дефицит топлива в хранилищах, достигла максимальной отметки с 2008 года. При этом Газпром по-прежнему не намерен увеличивать объемы поставок газа.

Примечательно, 19 июля стало известно, что Газпром забронировал все 15 миллионов кубических метров твердых мощностей ГТС Украины для транзита газа в Европу на август.

Однако 27 июля Газпром отказался от бронирования прерываемых мощностей для транзитных поставок газа через Украину в Европу.