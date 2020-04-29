Новое падение цен на АЗС: чего ждать украинцам от дешевой нефти

Цена на бензин должна снижаться примерно на 50 копеек в неделю / sevdon.net

За последний месяц оптовые цены, по которым горючее завозят в Украину, упали уже на треть. При этом на автозаправках стоимость бензина и дизеля за тот же промежуток времени упала максимум на 10%.

Это означает только одно – огромные наценки при торговле в розницу, подчеркивается в материале Сегодня.

Отмечается, что за месяц стоимость бензина на украинских АЗС снизилась приблизительно на три гривны. В то же время в ЕС горючее подешевело до исторического минимума: сейчас литр А-95 там стоит один евро, а еще месяц назад был по полтора евро, то есть бензин подешевел именно на треть.

В свою очередь представители ассоциаций АЗС при этом объясняют, что не могут сильнее опустить цены. Говорят, что объемы продаж упали – все меньше украинцев покупают бензин.

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Аналитики подсчитали, что если курс доллара в Украине останется стабильным, стоимость бензина на АЗС должна снижаться примерно на 50 копеек в неделю на протяжении всего следующего месяца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине крупные сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн за литр.