Цены на продукты рекордно взлетят: к чему готовиться украинцам

Цены на продукты в Украине взлетят / pixabay

В Украине цены на продукты за последний год взлетели практически на всех группах продовольственных товаров. Как говорят эксперты, это не предел.

Ведущий аналитик одной из консалтинговых компаний Неля Онищенко предупредила украинцев, что уже осенью-зимой будет новый рост цен на продукты.

"Рост цен на продукты питания - это основная тенденция 2021, ведь если проанализировать динамику, то можно увидеть, что стали дороже практически все категории товаров. Наименьший среднемесячный прирост цены наблюдался на пшено - 0,8%, тогда как наиболее стремительно дорожали сахар и масло - на 8% в среднем за месяц. Среди факторов, которые повлияли на изменение цен - сезонность производства, цены на сырье и комбикорма, сокращение поголовья скота", - объяснила она.

Онищенко отмечает, что вышеуказанные факторы влияли на продукцию животного происхождения. Тенденции к снижению цены - в Украине пока нет.

"Прежде всего, в годовой ретроспективе наблюдается снижение производства мяса (исключая свинину), молока и яиц. С января по май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, производство сократилось на 3-4%. Дальнейшее уменьшение поголовья крупного рогатого скота и птиц свидетельствует о том, что ситуация с производством ближайшее время не изменится, а, соответственно, особых предпосылок для снижения цен не будет", - рассказала аналитик.

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Все украинцы почувствовали на себе подорожание подсолнечного масла. К сожалению, это не предел. Осенью оно еще более взлетит в цене, приблизительно на 25-30%.

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"Стремительный рост цен наблюдается и на подсолнечное масло, которое только в течение 6 месяцев 2021 стало дороже более, чем на 50% (среднемесячной прирост составил более 8%). Основой для взлета цены здесь тоже стало сырье. Но и это еще не конец - рост цены будет наблюдаться как минимум до середины осени и может составлять 25-30%", - резюмировала эксперт, передает РБК-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.