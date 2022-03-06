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Членства России в МВФ: Украина просит Запад нанести еще один мощнейший удар по РФ

6 марта 2022, 18:40

Премьер подчеркнул, что Беларусь и Россия нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

МВФ и деньги
МВФ / The Kiev Times

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал официальное обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию.

Речь идет о прекращении членства Беларуси и России в МВФ и Всемирном банке. Об этом премьер-министр Украины написал в соцсетях.

Премьер подчеркнул, что Беларусь и Россия нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

Россия и Беларусь нарушили свои обязательства

В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью.

"Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия, как война",– написал Шмигаль.

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Глава правительства попросил поддержки у G7. Речь идет прежде всего о создании и реализации процедуры по приостановке операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью.

Также Украина настаивает на прекращении их членства в этих организациях.

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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

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