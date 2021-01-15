Что будет с субсидиями из-за новых тарифов на газ: в Кабмине раскрыли планы

Юрий Витренко прокомментировал вопрос выплат субсидий / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко прокомментировал вопрос субсидий в контексте снижения тарифов на газ.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, ограничение цен на газ до 6,99 грн за кубометр с февраля не скажется на выплатах субсидий.

"Субсидий хватит людям", - отметил он.

Глава Минэнерго пояснил, что ограничительные меры на газовом рынке не являются обязательными для всех поставщиков: "Если он (поставщик, - ред.) не хочет по такой цене продавать, может не поставлять, мы не принуждаем. Не хотите – не поставляйте. Тогда будет "поставщик последней надежды", это "Нафтогаз", а он без принуждения уже сказал, что по такой цене готов поставлять".

По его словам, в случае отсутствия ограничения цен нагаз, цена за кубометр могла составить 12 гривен.

"Если бы не ограничили, то тогда, действительно, выплачивать субсидии, когда цена 11, 12, триллион долларов – государство не может. Эти ограничения как раз обеспечили, чтобы хватало субсидий для людей", - добавил Витренко.

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Тарифы на газ: