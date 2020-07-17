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Сбил Януковича яйцом: что известно о новом топ-менеджере Укрзализныци

Романюк теперь возглавляет вертикаль управления взаимоотношениями УЗ с органами госвласти.

17 июля 2020, 18:31
Дмитрий Романюк, яйцо и Янукович - что известно о новом топ-менеджере УЗ
Дмитрий Романюк, яйцо и Янукович - что известно о новом топ-менеджере УЗ / Пресс-служба УЗ

Дмитрий Романюк, который прославился "яичной" атакой на тогдашнего премьер-министра и кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, назначен топ-менеджером Укрзализныци.

Романюк теперь возглавляет вертикаль управления взаимоотношениями с органами госвласти, сообщается на официальном сайте Укрзалізниці. Должность он получил благодаря "успешным кейсам международного сотрудничества и инвестиционных проектов".

У Романюка два высших образования. Он является кандидатом экономических наук.

Напомним, в 2004 году в Ивано-Франковске, во время предвыборной президентской кампании, Дмитрий Романюк бросил яйцом в Януковича. После чего премьер упал, а Дмитрия скрутили охранники.

Ранее в Укрзализныце озвучили дату и условие восстановления всех маршрутов. В компании признали, что ажиотажного спроса на железнодорожные перевозки пока нет.

В то же время с 16 июля Укрзализныця начала продавать 100% билетов на поезда дальнего следования, что направляются из Киева и обратно. Также полностью теперь заполняются и транзитные поезда через столицу.

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