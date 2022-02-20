Доллар "идет на взлет": эксперт раскрыл сценарий резкого подорожания

Нерезиденты под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов, говорит Андрей Шевчишин.
В Украине главными драйверами валютного рынка остаются геополитическая ситуация и эскалация боевых действий на Донбассе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Как подчеркнул он в интервью Сегодня, нерезиденты под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов.
Собеседник говорит, что внутренние игроки остаются более или менее спокойными, поскольку отследить и угнаться за проходящими событиями и курсовыми колебаниями на рынке – проблематично.
Эксперт пояснил, что Национальный банк старается сглаживать рыночные движения, через интервенции и выкуп валюты, в период резкого укрепления.
Шевчишин считает, что на предстоящей неделе, курс сохранит волатильность и доллар может подскочить даже до отметки 29 грн, при отсутствии новых геополитических рисков, валюта будет колебаться в границах 28 – 28,5 грн за доллар.
Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться.
На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.
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