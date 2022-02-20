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Доллар "идет на взлет": эксперт раскрыл сценарий резкого подорожания

20 февраля 2022, 01:36
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Нерезиденты под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов, говорит Андрей Шевчишин.

Доллары
/ Униан

В Украине главными драйверами валютного рынка остаются геополитическая ситуация и эскалация боевых действий на Донбассе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как подчеркнул он в интервью Сегодня, нерезиденты под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов.

Собеседник говорит, что внутренние игроки остаются более или менее спокойными, поскольку отследить и угнаться за проходящими событиями и курсовыми колебаниями на рынке – проблематично.

Эксперт пояснил, что Национальный банк старается сглаживать рыночные движения, через интервенции и выкуп валюты, в период резкого укрепления.

Шевчишин считает, что на предстоящей неделе, курс сохранит волатильность и доллар может подскочить даже до отметки 29 грн, при отсутствии новых геополитических рисков, валюта будет колебаться в границах 28 – 28,5 грн за доллар.

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Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться.

На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.

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