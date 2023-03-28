Доллар перевалит за 40: появился новый прогноз ICU до конца года

Курс доллара в Украине до конца 2023 года составит 40,2 грн/доллар, а рост ВВП - 2%.
Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики, говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU
Что касается курса доллара, то, по прогнозу экономистов, НБУ сможет удерживать курс гривны к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов. В конце года, скорее всего, курс незначительно ослабят, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики.
Также в прогнозе говорится, что дефицит бюджета, вероятно, останется на уровне около 28% ВВП. Внешнее финансирование будет единственным источником для его покрытия.
"Украина близка к старту новой программы сотрудничества с МВФ. Это означает не только наличие требований к фискальной, монетарной, энергетической политике, но и определенную дополнительную гибкость в части финансирования бюджета в случае появления непредвиденных обстоятельств", - говорится в сообщении.
Курс доллара в Украине
До того эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары русских оккупантов по Украине.
Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.
Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
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