Доллар резко рванет вверх: появился катастрофический сценарий обрушения гривны

/ Reuters

В Украине вероятен сценарий, при котором гривна может девальвировать до 32 грн/долл., за счет чего инфляция ускорится до 11%.

При этом сокращение международных резервов ожидается до 22 млрд долл., говорится в макроэкономическом брифинге Киевской школы экономики.

Эксперты не исключают подобный вариант развития событий при пессимистическом сценарии девальвации гривны с уменьшением цен на экспорт на 15-20%, а цен на газ – на 5%.

Тогда цены на газ для населения также будут в 4 раза ниже рыночных, а нерезиденты будут проявлять низкий интерес к кредитованию правительства, уточняют специалисты.

При таких событиях произойдет сокращение выпуска крупных промышленных потребителей газа и уменьшится прибыль экспортных отраслей.

Реклама

"Мы предполагаем, что при любых сценариях, правительство будет пытаться сдерживать инфляцию жилищно-коммунальных услуг, в частности, цены на природный газ, горячую воду и отопление. Если стоимость этих услуг и будет расти, то умеренно", – рассказал руководитель центра Игорь Дейсан.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться.

На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.

Читайте еще: