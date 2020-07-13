Дела плохи: украинцы оценили экономическое положение страны

Украинцы оценили экономическое положение страны / dt.ua

Экономика Украины в условиях коронавируса - в конце июня нынешнего года 76% украинцев оценили экономическое положение страны как плохое.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Отмечается, что по сравнению с докризисным периодом оценка несколько ухудшилась. По данным опроса:

1% респондентов называют это положение более или менее хорошим,

20% средним.

При этом социологи отмечают, что за время карантина общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. Так, в феврале считали ситуацию в целом плохой 64% респондентов, 29% оценивали ее как среднюю, а 4% воспринимали положение как в целом хорошее.

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Опрос проводился с 19 по 24 июня 2020 года среди 1009 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Также Главред писал, что в июне 2020 года к ПЦУ положительно относились 42,4% респондентов, отрицательно - 10,3%, нейтрально - 37,2%, Баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%.

Также напомним, за президента Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 34,6% украинцев, которые определились с выбором и намерены прийти на выборы.