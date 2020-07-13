УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Дела плохи: украинцы оценили экономическое положение страны

Социологи провели опрос, в котором выяснили, как граждане оценивают уровень развития экономики Украины.

13 июля 2020, 18:26
экономика, украина, рост
Украинцы оценили экономическое положение страны / dt.ua

Экономика Украины в условиях коронавируса - в конце июня нынешнего года 76% украинцев оценили экономическое положение страны как плохое.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Отмечается, что по сравнению с докризисным периодом оценка несколько ухудшилась. По данным опроса:

  • 1% респондентов называют это положение более или менее хорошим,
  • 20% средним.

При этом социологи отмечают, что за время карантина общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. Так, в феврале считали ситуацию в целом плохой 64% респондентов, 29% оценивали ее как среднюю, а 4% воспринимали положение как в целом хорошее.

Читайте такжеПять важных вещей, которые коронавирус навсегда изменил

Опрос проводился с 19 по 24 июня 2020 года среди 1009 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Также Главред писал, что в июне 2020 года к ПЦУ положительно относились 42,4% респондентов, отрицательно - 10,3%, нейтрально - 37,2%, Баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%.

Также напомним, за президента Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 34,6% украинцев, которые определились с выбором и намерены прийти на выборы.

экономика новости Украины опрос социолог
Сейчас вы просматриваете новость «Дела плохи: украинцы оценили экономическое положение страны». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

18:40
Юлия Панкова упала в озеро
18:29
Убийство Старицкого: суд решил судьбу экс-главы МИД Кожары Видео
18:26
Дела плохи: украинцы оценили экономическое положение страны
18:21
"Судно начало тонуть": оппозиционер рассказал о крайне вредном для Кремля изменении Видео
18:16
Быстро нейтрализует коронавирус: ученые изобрели лекарство от тяжелого COVID-19 Видео
17:56
Молодые люди также страдают: Минздрав озвучил пугающую статитстику
17:44
Рак крови: симптомы и факторы риска
17:43
COVID-19 становится все более опасным: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
17:39
Люцифер 5 сезон - сюжет и официальный трейлер сериала Видео
17:23
Парламент сделал перший шаг к ужесточению наказания за нарушение ПДД после ужасной аварии Видео
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 121 и 122 серии 13-07-2020 Видео
17:04
Гибель семьи в ДТП под Киевом: водителю сообщили подозрение Видео
16:57
"Это проблема России": Киев ответил на требование Москвы об особом статусе Донбасса Видео
16:43
Рада ввела сбор за вылет граждан из страны Видео
16:28
"Убрать прорусское правительство": Саакашвили сделал новый выпад в адрес Грузии Видео
16:25
Похудение: названы 8 эффективных напитков
16:20
"Крупные денежные вливания и вознаграждение": названы счастливчики недели по знаку Зодиака
15:58
Потерпевшие подали Ефремову исков на десятки миллионов рублей
15:54
Заоблачные зарплаты чиновников: Зеленский принял решение по скандальному законопроекту
15:45
"Плетение интриг и отравления": каким знакам Зодиака грозят проблемы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять